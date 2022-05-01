"قناة السويس" تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها بـ 629 مليون دولار

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، في بيان اليوم الأحد، إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 629 مليون دولار في أبريل الماضي.

وأضاف أن إيرادات القناة في أبريل زادت 13.6% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار، وفق ما نقلته "رويترز".

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وكانت هيئة قناة السويس أعلنت أنها سترفع رسوم العبور لعدد من فئات السفن اعتبارا من اليوم الأول من مايو.

وقالت إنها سترفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية المحملة إلى 15% فوق الرسوم العادية، بدلاً من 5% سابقا.

وسيستمر أيضا فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وقررت الهيئة أيضا رفع الرسوم الإضافية على ناقلات غاز البترول المسال المحملة وناقلات المواد الكيماوية والمواد السائلة الأخرى، إلى 20% من الرسوم العادية، بدلاً من 10% سابقا.

وسترتفع الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الصب الجاف المحملة إلى 10%، من 5% سابقا، بينما سيتعين على السفن الأخرى دفع رسوم إضافية بنسبة 14% بدلاً من 7% سابقا.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة سجلت في الفترة من يناير حتى 27 مارس الماضي، إيرادات بلغت مليارا و600 مليون دولار، بزيادة 18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.