الثقة في اقتصاد "اليورو" تتدهور وسط تساؤلات حول آفاق النمو
أدى تأثير الحرب في أوكرانيا إلى استنزاف المشاعر العامة من الصناعة إلى المستهلكين
انخفضت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو إلى أدنى مستوى لها في عام، حيث أدى تأثير الحرب في أوكرانيا إلى استنزاف المشاعر العامة من الصناعة إلى المستهلكين.
تراجع مقياس المفوضية الأوروبية إلى 105، وهو أقل بكثير من متوسط 108 لتقدير الاقتصاديين في مسح لوكالة "بلومبرغ". وقد رُصد انخفاض واضح في الثقة بين المصنعين والمستهلكين، وكان هذان المقياسان أضعف من المتوقع.
وفي حين أظهرت البيانات انخفاضًا في توقعات الأسعار عن مستوى قياسي في الشهر السابق، إلا أنها لا تزال تعكس التأثير المتزايد على الأسر والشركات من ارتفاع التضخم الذي وصل إلى مستوى مرتفع جديد عند 7.5٪ في البيانات الصادرة يوم الجمعة. وفق هذه الخلفية، يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطًا لرفع أسعار الفائدة.
تشير الثقة المنخفضة إلى أن الأسعار المرتفعة من المرجح أن تستمر في التأثير على الاستهلاك والاستثمار، حيث تكافح المنطقة تداعيات الحرب على حدودها الشرقية. وعلاوة على ذلك، تؤدي عمليات الإغلاق الصارمة في الصين إلى مزيد من الاضطراب في سلاسل التوريد.
ستكون هذه العوامل أساسية في تحديد ما إذا كانت منطقة اليورو يمكن أن تستمر في النمو. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، ارتفع الإنتاج بالكاد في جميع أنحاء المنطقة، حيث تشهد إيطاليا انكماشًا، وفرنسا ركودًا، فيما تتجنب ألمانيا الركود بصعوبة، وفق ما نشرته "بلومبرغ".
وبين الشركات المصنعة، لا يظهر الوضع سوى القليل من علامات التحسن. وتم تأكيد مسح مديري المشتريات لشهر أبريل المحدث يوم الجمعة عند أدنى مستوى خلال 15 شهرًا.
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