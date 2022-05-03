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ألمانيا: اقتصادنا يتعرض لضغوط ولن نستطيع استيعاب الارتفاع في أسعار الطاقة

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وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني روبرت هابيك (رويترز)
وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني روبرت هابيك (رويترز)
اقتصاد أوروبا

ألمانيا: اقتصادنا يتعرض لضغوط ولن نستطيع استيعاب الارتفاع في أسعار الطاقة

دعا وزير الاقتصاد المستهلكين للتعامل مع ارتفاع الأسعار الذي قال إنه "سيستمر"

دبي - العربية.نت

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قال وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني روبرت هابيك، إن اقتصاد ألمانيا يتعرض لضغوط شديدة، مشيراً إلى أن الحكومة لن تستطيع استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة.

وصرح قائلاً: "الحقيقة الصعبة أننا لن نستطيع دعم تكاليف الطاقة الجديدة على المواطنين".

داعياً المستهلكين للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي قال إنه "سيستمر".

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كما لفت هابيك إلى أن واردات الطاقة من روسيا أصبحت هشة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وكان وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني، قال إن بلاده مستعدة لدعم فرض حظر على النفط الروسي، لكن يجب التحضير لذلك جيدا، كما يتعين الأخذ في الاعتبار اعتماد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على الإمدادات الروسية.

وقال الوزير الألماني، إنه سمع أموراً مختلفة حول حظر النفط الروسي، وبعض البلدان الأوروبية تعارض الأمر.

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية غير مستقلة في قطاع النفط، وقال: "لا نريد أن نحدث كارثة اقتصادية".

وقال أيضاً: "إننا بحاجة إلى إدراك أن عصر استخدام الوقود الأحفوري الرخيص قد انتهى"، وفق ما نقلته "رويترز".

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