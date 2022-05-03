حكومة بريطانيا عاجزة عن "مساعدة الجميع" وسط غلاء المعيشة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع في أزمة تكاليف المعيشة الحالية، وإن عليها أن تظل حكيمة في إنفاقها لتجنب تأجيج دوامة التضخم.

يسهم ارتفاع الأسعار في ممارسة أكبر ضغط على دخل الأسر منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل، مما يجعل الحكومة تحت ضغط لتقديم الدعم للأكثر فقرا، لا سيما أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع تكاليف الطاقة.

مادة اعلانية

وأقر جونسون بأن الحكومة لا تستطيع على الفور تقديم دعم كاف لتعويض ارتفاع التكاليف، لكنه قال إنها تعكف على التعامل مع الأسعار على المدى المتوسط ​​والطويل.

وقال لتلفزيون آي.تي.​​في: "أقر بأن تلك المساهمات من دافعي الضرائب لن تكون كافية على الفور للمساعدة في تغطية تكاليف الجميع".

وتابع: "هناك المزيد الذي يمكننا القيام به، لكن الشيء المهم هو التأكد من أننا نتعامل مع الأسعار على المدى المتوسط ​​والطويل".

وأشار جونسون إلى أن الحكومة تدرس تقديم الدعم للأسر التي تحتاج إلى استخدام مستويات عالية من الطاقة بسبب احتياجاتها الطبية.