ممثلة التجارة الأميركية: جميع الأدوات متاحة للتصدي لارتفاع التضخم

قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي أمس الاثنين، إن جميع الأدوات متاحة للتصدي لارتفاع التضخم، منها خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، لكنها شددت على أن أي تحول في السياسة يحتاج إلى مراعاة الأهداف متوسطة الأجل.

وأضافت تاي في مؤتمر استضافه معهد ميلكن في لوس أنجلوس: "بالتأكيد يمكننا بحث تلك الرسوم، لكن أنا أعرض المنظور الاستراتيجي الذي ينبغي أن ننظر من خلاله.. السؤال هو ماذا سنفعل بها؟".

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ومضت تقول إن أي أدوات ستستخدم لمعالجة التضخم ينبغي ألا تقوض الأهداف متوسطة المدى لبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة، ينظر إلى الناس ليس فقط كمستهلكين، ولكن أيضا كعمال.