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العجز التجاري الأميركي يرتفع لمستوى قياسي في مارس.. وصل إلى 109.8 مليار دولار

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ميناء صادرات في أميركا
ميناء في أميركا
اقتصاد أميركا

العجز التجاري الأميركي يرتفع لمستوى قياسي في مارس.. وصل إلى 109.8 مليار دولار

وسط زيادة قياسية في الواردات

واشنطن - رويترز

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قفز العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في مارس، مما يؤكد أن التجارة كان لها تأثير سلبي على نمو الاقتصاد في الربع الأول، وقد تظل كذلك لفترة مع قيام الشركات بإعادة ملء مخزوناتها بسلع مستوردة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري تسارع 22.3% ليصل إلى 109.8 مليار دولار في مارس، وسط زيادة قياسية في الواردات.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن يبلغ العجز 107 مليارات دولار.

وارتفعت واردات السلع والخدمات 10.3% إلى 351.5 مليار دولار، في حين زادت الصادرات 5.6% إلى 241.7 مليار دولار.

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