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انخفاض يفوق التوقعات للصادرات الألمانية في مارس.. حصة روسيا تراجعت بنسبة كبيرة

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ألمانيا - صادرات
الصادرات الألمانية انخفضت بنسبة 3.3%
اقتصاد أوروبا

انخفاض يفوق التوقعات للصادرات الألمانية في مارس.. حصة روسيا تراجعت بنسبة كبيرة

ألمانيا حققت فائضاً تجارياً معدلاً على أساس موسمي بلغ 3.4 مليار دولار

برلين - رويترز

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أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الأربعاء، تراجع الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مارس، حيث انخفضت بنسبة 3.3%، بينما زادت الواردات 3.4%.

وتوقع استطلاع لـ"رويترز"، تراجع الصادرات بنسبة 2% على أساس شهري.

وذكر المكتب في بيان أن الصادرات إلى روسيا تراجعت بنسبة 62.3% في مارس مقارنة مع فبراير بسبب العقوبات المفروضة على موسكو نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وأفاد المكتب بأن ألمانيا حققت فائضا تجاريا معدلا على أساس موسمي بلغ 3.2 مليار يورو (3.4 مليار دولار)، مقابل توقعات بفائض 9.8 مليار يورو.

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