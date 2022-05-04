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ماسك يلمح إلى فرض رسوم على استخدام "تويتر".. هل سيبقى مجاناً للمستخدمين العاديين؟

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إيلون ماسك وتويتر
منذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر
تويتر

ماسك يلمح إلى فرض رسوم على استخدام "تويتر".. هل سيبقى مجاناً للمستخدمين العاديين؟

أكد أنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة

رويترز 

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قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن موقع تويتر سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.

وأضاف ماسك في تغريدة: "(تويتر) سيظل دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي".

ولم يرد "تويتر" حتى الآن على طلب للتعقيب من "رويترز".

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ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في "تويتر".

وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.
وكان ماسك قال أمس الثلاثاء، إنه يسعى لجعل "تويتر "خدمة واسعة النطاق وموثوقا بها كنظام، وشاملة لكل الفئات.

وأضاف: "نحن في (تويتر) بحالة حرب لتصحيح المسار"، مؤكداً عدم السماح بأن يكون "تويتر" منصة لخداع الناس طمعا في أموالهم.

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