.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر تكشف عن مشروع لتخزين ثاني أكسيد الكربون بتكلفة 25 مليون دولار

  • الخط
2501098368820051644
المشروع يقع في حقل مليحة (وام)
اقتصاد مصر

مصر تكشف عن مشروع لتخزين ثاني أكسيد الكربون بتكلفة 25 مليون دولار

بالتعاون مع "إيني" الإيطالية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، عن مشروع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون بحقل مليحة، بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية بتكلفة استثمارية تبلغ 25 مليون دولار لالتقاط وتخزين ما يتراوح بين 25 و30 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أعلن الملا في بيان أصدره اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيماويات الخضراء، وهي مشروع استخلاص زيت الطحالب لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف طن سنوياً وباستثمارات 600 مليون دولار لخفض 1.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

مصر تستعد لطرح أول صكوك سيادية خلال الفترة المقبلة أسواق المال اقتصاد مصر مصر تستعد لطرح أول صكوك سيادية خلال الفترة المقبلة

أما المشروع الثاني، فهو إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية تبلغ 75 ألف طن واستثمارات 600 مليون دولار لخفض 45 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وبالنسبة للمشروع الثالث، فيتمثل في تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولى إيثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف طن سنوياً وباستثمارات 50 مليون دولار لخفض 63 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
في محاولة لتحسين صورتها.. طالبان تتعهد بترميم الآثار التاريخية وإعادة المنهوب منها في محاولة لتحسين صورتها.. طالبان تتعهد بترميم الآثار التاريخية وإعادة المنهوب منها
اكتشف المزيد