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أمر ملكي بإنشاء هيئتين لتطوير محافظتي الطائف والأحساء

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الملك سلمان خلال مجلس الوزراء
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
اقتصاد السعودية

أمر ملكي بإنشاء هيئتين لتطوير محافظتي الطائف والأحساء

بناءً على ما عرضه ولي العهد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمراً ملكياً بإنشاء هيئة لتطوير الطائف، وأمراً ملكياً بإنشاء هيئة لتطوير الأحساء، وذلك بناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ونص الأمر الملكي، على أن يكون لكل هيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص الهيئتين واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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