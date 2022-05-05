الاقتصاد السعودي يتقدم إلى المركز الـ16 بين دول مجموعة العشرين

تقدم الاقتصاد السعودي إلى المركز الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2021، بناتج محلي قدره 833.5 مليار دولار، حسبما أظهرته بيانات دولية.

ووفقا للبيانات المتاحة تقدم الاقتصاد السعودي بذلك مركزين عن مستوياته في 2020، حيث كان ترتيبه الـ18 بين دول مجموعة العشرين بناتج محلي 703.4 مليار دولار، بحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية".

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وكان الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية نما في 2021 بنحو 18.5 % ليبلغ 3.13 تريليون ريال مقابل 2.64 تريليون ريال في 2020، بدعم نمو القطاع النفطي 51.6 %، والقطاع غير النفطي 4.7 %.

واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة "ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا".

وتتألف مجموعة العشرين من 19 دولة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي، ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي الولايات المتحدة، الصين، اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين "باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي" خلال 2021 نحو 74.74 تريليون دولار، تمثل 77.6 % من الاقتصاد العالمي، البالغ ناتجه المحلي الإجمالي 96.29 تريليون دولار في العام ذاته.

وبحسب الرصد، فإن 15 دولة من مجموعة العشرين يتجاوز الناتج المحلي تريليون دولار لكل منها، فيما أربع دول دون التريليون.

وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات المجموعة بناتج محلي 23 تريليون دولار، يعادل 23.9 % من الناتج المحلي العالمي، ثم الصين 17.46 تريليون دولار "18.1 %".