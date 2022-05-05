جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر للمانحين

أعلن رئيس الوزراء البولندي، اليوم الخميس، أن أكثر من 6 مليارات يورو (6.5 مليون دولار) مخصصة لأوكرانيا، تم جمعها خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو.

وصرح ماتيوس مورافيسكي للصحافيين قائلاً: "خلال هذا المؤتمر، تمكنا من جمع أكثر من ستة مليارات يورو، وسيتم استخدام هذا المال دعما لأوكرانيا ولجميع من يدعمون أوكرانيا".

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وتعهد المانحون الدوليون بتقديم تلك الأموال في شكل مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وأعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن 200 مليون يورو (211.44 مليون دولار) لدعم النازحين في أوكرانيا. وتعهدت فرنسا بتقديم 300 مليون دولار أخرى خلال المؤتمر. كما أطلق الرئيس فولوديمير زيلينسكي موقعًا عالميًا لجمع التبرعات.