طلبات إعانة البطالة ترتفع بأميركا في ظل بيئة عمل صعبة

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع صعوبة الظروف في سوق العمل وتحقيق المزيد من المكاسب في الأجور.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة ارتفعت 19 ألفا إلى 200 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 أبريل.

مادة اعلانية

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 182 ألف طلب.

وكانت الطلبات تحوم دون مستوى 200 ألف منذ منتصف فبراير، وسط طلب قوي على العمال.