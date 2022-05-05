يلين: الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مهارة وحظ لتفادي الركود

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، التي كانت تشغل منصب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي قبل جيروم باول، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيحتاج إلى أن يكون ذا مهارة عالية ومحظوظا أيضا لقيادة الاقتصاد إلى تفادي الركود.

وأكدت يلين خلال مؤتمر نظمته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الاقتصاد الأميركي سيشهد نمواً صلباً العام المقبل، مشيرة إلى أن الهبوط الناعم للاقتصاد أو (soft landing) ممكن.

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أما في ما يتعلق بقوة الدولار، فأضافت يلين أن بعض الزيادة في قيمة الدولار تعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية من أن الولايات المتحدة مستعدة للرد بقوة على أي تخفيضات متعمدة في قيم العملات.

وكان باول، قال أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا رغم تباطؤ النمو الذي أكد أنه لا يطرح أي مخاطر ركود حاليا.

وأضاف باول في مؤتمر صحافي "إنه اقتصاد قوي. لا شيء يوحي بأنه قريب أو معرض للركود"، وذلك بعد إعلان الاحتياطي زيادة في نسب الفائدة الرئيسية وإشارته إلى احتمال إقرار زيادات أخرى.

وأشار إلى أن مسؤولي البنك المركزي لا يدرسون "بشكل نشط" زيادة للفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية.