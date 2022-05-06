أسعار الغذاء تتراجع بشكل طفيف في أبريل.. بعد ارتفاع قياسي خلال مارس
"الفاو": تبقى أعلى بـ30% عن مستوياتها قبل عام
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في أبريل الماضي بعد أن سجلت مستوى قياسيا في مارس، وانخفضت بفضل الزيوت النباتية والحبوب.
وبلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 158.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 159.7 بعد تعديل بالزيادة في شهر مارس.
وكان رقم مارس 2022، قد تم تحديده سابقا عند 159.3 نقطة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في "الفاو"، ماكسيمو توريرو كولين، إن "الانخفاض الطفيف في المؤشر يبعث على الارتياح، لاسيما بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل التي تعاني عجزا غذائيا، لكن أسعار المواد الغذائية لا تزال قريبة من مستوياتها المرتفعة في الآونة الأخيرة، مما يعكس أزمة الأسواق المستمرة ويشكل هذا تحديا للأمن الغذائي العالمي للفئات الأضعف".
وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر أبريل كان أعلى بنسبة 29.8% عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب اليوم الجمعة، خفضت "الفاو" بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2022 إلى 782 مليون طن من 784 مليونا الشهر الماضي.
ووضعت التوقعات في الحسبان انخفاضا متوقعا بنسبة 20% في مناطق الحصاد في أوكرانيا وانخفاضا متوقعا في الإنتاج في المغرب بسبب الجفاف.
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