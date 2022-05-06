ألمانيا: زعماء مجموعة 7 يعقدون اجتماعاً افتراضياً الأحد بمشاركة زيلينسكي 

أعلنت متحدثة باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن قادة القوى العظمى في مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا افتراضيا، الأحد المقبل، مخصصا للحرب في أوكرانيا، ويشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي، إن "الثامن من أيار/مايو هو يوم تاريخي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية التي نشرت الرعب والدمار والموت في أوروبا".

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وأضافت أنه مع الحرب الحالية في أوكرانيا "صارت لحمة مجموعة السبع أكثر أهمية من أي وقت مضى".

يشار إلى أن ألمانيا تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام.