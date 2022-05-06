أوروبا تتحدث عن القرار الصعب: لا يمكن مواصلة تحويل الأموال إلى روسيا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن "حظر النفط لن يكون سهلا، لكن لا يمكننا مواصلة تحويل الأموال لروسيا".

وأضافت المفوضية أن على الدول الأوروبية تخفيف الاعتماد على الغاز الروسي، مشيرة إلى أن موسكو لم تعد موردا موثوقا لمصادر الطاقة.

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وذكرت أن حرب بوتين في أوكرانيا والعقوبات امتحان كبير للاقتصاد الأوروبي.