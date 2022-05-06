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أوكرانيا تؤكد: لدينا مخزون حبوب يكفي لإطعام السكان

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حقول القمح في أوكرانيا (شترستوك)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (شترستوك)
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تؤكد: لدينا مخزون حبوب يكفي لإطعام السكان

أكدت امتلاكها احتياطيات في الأراضي الخاضعة لسيطرتها

كييف - رويترز

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أكد نائب وزير الزراعة الأوكراني، تاراس فيسوتسكي، أن بلاده لديها مخزون كبير من الحبوب في الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها لإطعام السكان في هذه المناطق، كما لديها ما يكفي من الوقود لتلبية احتياجات المزارعين اليومية.

وكانت أوكرانيا، قالت الشهر الماضي إن القوات الروسية سرقت "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب في مناطق أوكرانية احتلتها بعد بدء الغزو في 24 فبراير، وإن هذا قد يؤثر على الأمن الغذائي للسكان المحليين، لكن الكرملين نفى هذه المزاعم.

وقال فيسوتسكي أمس الخميس: "لدينا حاليا حوالي 25 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية في المخزونات، إذا كنا نتحدث عن الأراضي المحتلة مؤقتا، فهناك حوالي 1.3 مليون طن من الحبوب".

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وأضاف أنه "من حيث توفير الغذاء لكل الـ40 مليون أوكراني، لدينا احتياطيات كافية في الأراضي الخاضعة لسيطرتنا".

وذكر أن أوكرانيا كثفت صادراتها من الحبوب باستخدام مسارات بديلة في أبريل، بعد أن أغلقت روسيا الموانئ على البحر الأسود، وأنه يتوقع زيادة صادرات الحبوب في مايو.

وقالت شركة التحليلات "إيه.بي.كيه-إنفورم" هذا الأسبوع، إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت إلى حوالي 923 ألف طن في أبريل من 2.8 مليون طن في الشهر نفسه من 2021 بسبب الحرب.

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