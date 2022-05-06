روسيا و أوكرانيا
أوكرانيا تصدر 46 مليون طن من الحبوب في موسم 2021-2022 .. كيف أوصلتها؟
منها 132 ألف طن في مايو
قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، إن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 46 مليون طن منذ بداية موسم يوليو 2021- يونيو 2022.
وأضافت الوزارة أن ذلك يشمل 132 ألف طن تم تصديرها في مايو.
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لكنها لم تذكر رقما نهائيا لأبريل، غير أنها صدرت 763 ألف طن حتى 29 منه.
وأوضحت الوزارة، أن صادرات 2021-2022 شملت 18.53 مليون طن من القمح و21.33 مليون طن من الذرة و5.68 مليون طن من الشعير.
وشملت صادرات مايو، 121 ألف طن من الذرة و4000 طن من القمح و7000 طن من الشعير.
ولم توضح الوزارة كيفية توصيل الحبوب.
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