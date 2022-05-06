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تعديلات في مقترح الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن النفط الروسي.. هذه أبرزها

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عقوبات أوروبية جديدة على 18 مؤسسة إيرانية
المفوضية الأوروبية كشفت الأربعاء عن حزمة عقوبات جديدة على روسيا
روسيا و أوكرانيا

تعديلات في مقترح الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن النفط الروسي.. هذه أبرزها

في محاولة لكسب ود الدول المعارضة

دبي - العربية.نت

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اقترحت المفوضية الأوروبية تغييرات على خطتها لحظر النفط الروسي في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة، بحسب وكالة "رويترز".

وسيشمل الاقتراح المعدل فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي، وذلك بدلا من مهلة شهر واحد، كان قد تم اقتراحها سابقا.

كما يشمل المقترح زيادة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية للتخفيف من تأثير العقوبات على الطاقة الروسية في دول الاتحاد، إضافة إلى منح مهلة لكل من هنغاريا وسلوفاكيا وجهورية التشيك قبل إلزامها بحظر النفط الروسي.

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وكانت المفوضية الأوروبية، كشفت الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة على روسيا تتضمن حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام واستبعاد بنوك روسية من نظام سويفت الدولي، كما اقترحت إطلاق حزمة مساعدة لتعافي أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد الأوروبي ستوقف استيراد النفط ومنتجات التكرير الروسية، وذلك ضمن حزمة سادسة مقترحة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.

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