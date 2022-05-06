المغرب يغرّم شركة سويسرية 1.2 مليون دولار.. لهذا السبب

قال مجلس المنافسة المغربي، إنه فرض غرامة بقيمة 11.7 مليون درهم (1.2 مليون دولار) على شركة سيكا السويسرية لصناعة كيماويات البناء، لأنها لم تتشاور مع الجهة التنظيمية المغربية بشأن استحواذها على دراي ميكس سولوشنز الفرنسية، وهي شركة أخرى لمواد البناء.

وأضاف المجلس في بيان إن "سيكا"، التي تنشط في 101 دولة منها المغرب، لم تبلغه ولم تتلق موافقته على الاستحواذ على دراي ميكس سولوشنز.

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وذكرت الجهة التنظيمية المغربية إن "سيكا" وافقت على دفع الغرامة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعاقب فيها الجهة التنظيمية المغربية، والتي كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات، شركة لعدم امتثالها لقانون المنافسة في البلاد.

ووفقا لوثائق للمفوضية الأوروبية، أتمت "سيكا" في عام 2019 استحواذها على "دراي ميكس سولوشنز"، التي تعمل تحت اسم "باركس".