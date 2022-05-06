.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية تستثمر 6 مليارات دولار في مجمع للصلب ومعادن السيارات الكهربية

  • الخط
تعدين في السعودية
موقع لعمليات تعدين في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تستثمر 6 مليارات دولار في مجمع للصلب ومعادن السيارات الكهربية

في إطار خطط لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار لقطاع التعدين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إنها وفرت ستة مليارات دولار لمجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية في إطار خطط لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن هدف الوزارة هو تمويل 9 مشروعات للمعادن والفلزات.

وتشمل المشاريع الـ9 مجمعا لألواح الصلب بقيمة 4 مليارات دولار لبناء السفن، ومشروعات في قطاعات النفط والغاز والبناء والدفاع ومجمع الصلب "الأخضر"، الذي سيوفر السيارات وتغليف المواد الغذائية والآلات والمعدات، وقطاعات صناعية أخرى.

خبير نفطي للعربية: حظر النفط الروسي سيتسبب بأزمة طاقة في أوروبا قصص اقتصادية نفط وغاز خبير نفطي للعربية: حظر النفط الروسي سيتسبب بأزمة طاقة في أوروبا

وكلا المشروعين قيد التنفيذ بالفعل كما هو حال مصنع معادن البطاريات الكهربائية بقيمة ملياري دولار.

وأضاف الخريف أن المشروعات ستوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الوزارة تفحص الآن 145 طلب ترخيص استكشاف من شركات أجنبية.

وأكد أن الاستثمارات ستستمر في جعل المملكة مركزا للإنتاج والتعدين واللوجستيات في منطقة تمتد من إفريقيا إلى آسيا وتدعم أيضا تحول قطاع التعدين السعودي حتى يتمكن من تحقيق أقصى إمكاناته.

يشار إلى أن الشهر الماضي، وقعت السعودية اتفاقية لشراء ما بين 50 ألفا و100 ألف سيارة كهربائية على مدى 10 سنوات من "لوسيد غروب"، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية فيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل الآلية الثلاثية قادرة على تحقيق تسوية سياسية للأزمة في السودان؟ هل الآلية الثلاثية قادرة على تحقيق تسوية سياسية للأزمة في السودان؟
اكتشف المزيد