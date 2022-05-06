السعودية تستثمر 6 مليارات دولار في مجمع للصلب ومعادن السيارات الكهربية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إنها وفرت ستة مليارات دولار لمجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية في إطار خطط لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن هدف الوزارة هو تمويل 9 مشروعات للمعادن والفلزات.

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وتشمل المشاريع الـ9 مجمعا لألواح الصلب بقيمة 4 مليارات دولار لبناء السفن، ومشروعات في قطاعات النفط والغاز والبناء والدفاع ومجمع الصلب "الأخضر"، الذي سيوفر السيارات وتغليف المواد الغذائية والآلات والمعدات، وقطاعات صناعية أخرى.

وكلا المشروعين قيد التنفيذ بالفعل كما هو حال مصنع معادن البطاريات الكهربائية بقيمة ملياري دولار.

وأضاف الخريف أن المشروعات ستوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الوزارة تفحص الآن 145 طلب ترخيص استكشاف من شركات أجنبية.

وأكد أن الاستثمارات ستستمر في جعل المملكة مركزا للإنتاج والتعدين واللوجستيات في منطقة تمتد من إفريقيا إلى آسيا وتدعم أيضا تحول قطاع التعدين السعودي حتى يتمكن من تحقيق أقصى إمكاناته.

يشار إلى أن الشهر الماضي، وقعت السعودية اتفاقية لشراء ما بين 50 ألفا و100 ألف سيارة كهربائية على مدى 10 سنوات من "لوسيد غروب"، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية فيها.