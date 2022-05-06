سياحة السعودية
السعودية: صندوق التنمية السياحي يعتمد 6 مشاريع بـ1.5 مليار ريال خلال الربع الأول
أطلق 3 برامج رئيسية.. وعقد شراكات واتفاقيات مع عدد من الجهات
كشف صندوق التنمية السياحي السعودي عن إنجازاته التي حققها خلال الربع الأول من العام 2022، حيث تم اعتماد 6 مشاريع سياحية استراتيجية بقيمة 1.5 مليار ريال.
وقال الصندوق في تغريدة عبر "تويتر"، إنه أطلق ثلاثة برامج رئيسية تتضمن المسار السياحي بالتعاون مع "كفالة"، وبرنامج تطوير الخريجين، وصندوق الملكية الخاصة بالتعاون مع شركة "دراية".
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وأضاف الصندوق أنه عقد شراكات واتفاقيات مع عدد من الجهات، منها وزارة الثقافة، وصندوق التنمية الثقافي، وراديسون بلو، ودويتش هوسبيتالتي.
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