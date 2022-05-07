.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

S&P تؤكد التصنيف الائتماني لقطر مع نظرة مستقبلية مستقرة

  • الخط
اقتصاد قطر
اقتصاد قطر - تعبيرية
اقتصاد قطر

S&P تؤكد التصنيف الائتماني لقطر مع نظرة مستقبلية مستقرة

الحكومة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64% بحلول 2027

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وكالة ستاندرد اند بورز، تصنيف قطر الائتماني عند "AA-/A-1+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق رويترز.

ويأتي تأكيد التصنيف الائتماني على خلفية المكانة المالية القوية لقطر، إلى جانب كونها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.

يشار إلى أن الحكومة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64% إلى 126 مليون طن سنويا بين عامي 2025 و2027.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تقتحم القوات الروسية مصنع آزوفستال الاثنين المقبل؟ هل تقتحم القوات الروسية مصنع آزوفستال الاثنين المقبل؟
اكتشف المزيد