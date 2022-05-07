اقتصاد قطر
S&P تؤكد التصنيف الائتماني لقطر مع نظرة مستقبلية مستقرة
الحكومة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64% بحلول 2027
أكدت وكالة ستاندرد اند بورز، تصنيف قطر الائتماني عند "AA-/A-1+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق رويترز.
ويأتي تأكيد التصنيف الائتماني على خلفية المكانة المالية القوية لقطر، إلى جانب كونها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.
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يشار إلى أن الحكومة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64% إلى 126 مليون طن سنويا بين عامي 2025 و2027.
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