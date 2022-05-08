الخطوط الحديدية السعودية تنقل 3 ملايين راكب في الربع الأول

كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية، خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل عن إسهام الخطوط الحديدية في المملكة في نقل أكثر من 3 ملايين راكب خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، مسجلةً بذلك نسبة نمو بلغت 208%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2021.

وذكرت الهيئة أن الخطوط الحديدية نقلت أكثر من 3 ملايين طن من البضائع المنقولة خلال العام الحالي، لتسجل نسبة نمو مقارنة بالربع المماثل من العام السابق قدرها 26%.

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وأشارت إلى نقل أكثر من 160 ألف حاوية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتتضمن هذه الإحصائية الربعية جميع خدمات النقل بالقطارات في المملكة ابتداءً بقطار الشمال، وكذلك قطار الشرق، وقطار الحرمين السريع، وقطار جامعة الأميرة نورة، وأخيراً القطار الآلي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.