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الخطوط الحديدية السعودية تنقل 3 ملايين راكب في الربع الأول

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قطار الحرمين
قطار الحرمين
اقتصاد السعودية

الخطوط الحديدية السعودية تنقل 3 ملايين راكب في الربع الأول

بنسبة نمو بلغت 208%

دبي - العربية.نت

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كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية، خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل عن إسهام الخطوط الحديدية في المملكة في نقل أكثر من 3 ملايين راكب خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، مسجلةً بذلك نسبة نمو بلغت 208%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2021.

وذكرت الهيئة أن الخطوط الحديدية نقلت أكثر من 3 ملايين طن من البضائع المنقولة خلال العام الحالي، لتسجل نسبة نمو مقارنة بالربع المماثل من العام السابق قدرها 26%.

وأشارت إلى نقل أكثر من 160 ألف حاوية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتتضمن هذه الإحصائية الربعية جميع خدمات النقل بالقطارات في المملكة ابتداءً بقطار الشمال، وكذلك قطار الشرق، وقطار الحرمين السريع، وقطار جامعة الأميرة نورة، وأخيراً القطار الآلي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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