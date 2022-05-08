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تونس.. ارتفاع الاستثمارات الأجنبية 73% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022

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تونس اقتصاد
الدينار التونسي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار
اقتصاد تونس

تونس.. ارتفاع الاستثمارات الأجنبية 73% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022

تعيش تونس وضعاً اقتصادياً صعباً للغاية زاد منه انهيار قيمة الدينار

دبي - العربية.نت

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قالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، نقلا عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في البلاد، إن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تونس ارتفع بنسبة 73% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وتعيش تونس وضعا اقتصاديا صعبا للغاية، زاد في تدهوره انهيار قيمة الدينار الذي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار، حيث يجري تداوله بسعر 3.101 مقابل الدولار، إضافة إلى ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري.

وكانت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قالت إن الدولة نجحت في تسديد ديونها الخارجية والداخلية وفي توفير احتياطي مقبول من النقد الأجنبي، رغم الظرف الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تعيشه البلاد.

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