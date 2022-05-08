حقيقة إغلاق محلات الذهب في مصر.. والأسعار تواصل الارتفاع

واصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع، اليوم الأحد، مقارنة بأسعارها يوم أمس السبت، بعد حالة من اللغط بشأن توقف السوق وإغلاق محلات الذهب، بعد ارتفاع الأسعار محلياً بأكثر من ارتفاع الذهب عالمياً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 1388.5 جنيه للبيع، و1377.25 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار 22 نحو 1272.75 جنيه للبيع، و1262.5 جنيه للشراء.

مادة اعلانية

فيما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر، إلى 1215 جنيها للبيع، و1205 جنيهات للشراء، وسجل عيار 18 سعر 1041.5 جنيه للبيع، و1032.75 جنيه للشراء، نقلاً عن "آي صاغة".

كانت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، قد أعلنتا عدم صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بوقف حركة تداول الذهب، بسبب ما وصفته باضطراب سوق الذهب، وعدم القدرة على السيطرة على أسعاره.

وأكدت الشعبتان في بيان، أن المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر عن شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.

وأضافت أنه لا صحة مطلقا لما ورد في هذا البيان ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة.

وأكد البيان على أن تسعير الذهب في مصر يخضع لآليات العرض والطلب، ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.

ولفت البيان إلى أن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.

كان سعر الذهب في مصر قد ارتفع إلى أعلى معدل تشهده سوق الصاغة المصرية، وجاء هذا الارتفاع متأثرًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.