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محافظ المركزي المصري: توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج

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طارق عامر
طارق عامر محافظ البنك المركزي
اقتصاد مصر

محافظ المركزي المصري: توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج

طارق عامر: هدفنا هو دعم الصناعة المصرية وستتم دراسة أي مشكلة لحلها

دبي - العربية.نت

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أكد محافظ البنك المصري، طارق عامر، على تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

وقال عامر في بيان لمجلس الوزراء المصري، إنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين، وسيتم العمل على حل أي مشكلة قد تطرأ.

وذكر عامر أنه ستتم دراسة أي حالة يتم تقديمها، مؤكدا أن "هدفنا هو دعم الصناعة المصرية".

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جاء ذلك خلال اجتماع عامر مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري على مدار الفترة الماضية من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدا أنه يوجد تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

وأكد مدبولي على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين؛ للوقوف على احتياجاتهم من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج، تنفيذا لتكليفات الرئيس بدعم الصناعة المصرية.

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