اقتصاد الإمارات
"تأمين ضد البطالة".. أحدث إصلاح اقتصادي في الإمارات
بهدف تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعمال وتهيئة بيئة عمل مستقرة
قال مجلس الوزراء بدولة الإمارات، اليوم الاثنين، إنه سيتم تطبيق شكل من أشكال التأمين ضد البطالة، وذلك في أحدث إصلاح مع سعي دولة الإمارات لجذب المواهب والاستثمارات.
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي، على تويتر، نقلا عن قرار لمجلس الوزراء، إن العمال المؤمن عليهم سيحصلون على مبالغ مالية لفترة زمنية محدودة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل.
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ولم يحدد البيان ما إذا كان هذا سيسري بالتساوي على المواطنين وغير المواطنين المقيمين في الإمارات.
وذكر البيان أن الهدف هو تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل، وتوفير مظلة اجتماعية للعمال، وتهيئة بيئة عمل مستقرة للجميع.
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