.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البنك الدولي يوافق على إقراض لبنان 150 مليون دولار لدعم واردات القمح

  • الخط
شعار البنك الدولي (فرانس برس)
شعار البنك الدولي (فرانس برس)
لبنان

البنك الدولي يوافق على إقراض لبنان 150 مليون دولار لدعم واردات القمح

توصل صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بـ3 مليارات دولار

رويترز، العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام اليوم الاثنين، إن البنك الدولي وافق على قرض للأمن الغذائي للبنان بقيمة 150 مليون دولار، لتمويل واردات البلاد من القمح.

وتوصل صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، في بيان، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".

وذكر البيان أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء "عدة إصلاحات حاسمة"، قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يخفض مزارعو العراق موسم الزراعة إلى النصف؟ لماذا يخفض مزارعو العراق موسم الزراعة إلى النصف؟
اكتشف المزيد