الخارجية الروسية: اقتراح إرسال أموالنا المجمدة إلى أوكرانيا غير قانوني

قالت وزارة الخارجية الروسية إن اقتراح إرسال أموالنا المجمدة إلى أوكرانيا غير قانوني.

تأتي تصريحات الخارجية الروسية بعد دعوة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مؤخرا إلى مصادرة أصول الروس الخاضعين للعقوبات بهدف استخدامها بعد تجميدها لإصلاح الأضرار التي سببتها روسيا بسبب الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا.

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وقال شارل ميشال إن على ا لاتحاد الأوروبي مصادرة وبيع الأصول الروسية المجمدة التي أعلن الحجز عليها في وقت سابق و"استخدام العائدات المالية لإعادة بناء أوكرانيا وإعمارها حسب قوله.

ويعيد اقتراح المسؤول الأوروبي صدى فكرة تم طرحها بالفعل في الولايات المتحدة، ففي نيسان/ أبريل، اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام أصول صودرت من أوليغارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الغزو الروسي لهذا البلد. وقال البيت الأبيض حينها إن "من شان ذلك ان يسمح "بتحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق بأوكرانيا)جراء العدوان الروسي".