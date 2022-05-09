بوتين يأمر بوضع نظام لمدفوعات التجارة مع الحلفاء والدول "غير الصديقة"

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بإنشاء مجموعة عمل بشأن المدفوعات الدولية يكون من بين مهامها وضع شروط للصفقات مع الدول "غير الصديقة".

وكان بوتين قال في مارس/ آذار إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تعتبرها معادية أن تدفع ثمن الغاز بالروبل من خلال فتح حسابات لدى غازبروم بنك وتقديم المدفوعات باليورو أو الدولار على أن يجري تحويلها إلى العملة الروسية.

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ورفضت بولندا وبلغاريا الامتثال مما دفع عملاق الطاقة الروسي غازبروم إلى قطع الإمدادات عنهما الشهر الماضي. ويقول الكرملين إن نفس الشيء سيحدث مع كل من يرفض شروط الدفع الجديدة، وفق رويترز.

وأوضح الأمر الذي أصدره بوتين إن مجموعة العمل ستقوم بوضع "آلية للمدفوعات الدولية، بما يشمل الروبلات الروسية، مع الشركاء التجاريين من الدول والمناطق الأجنبية التي تنفذ أعمالا غير ودية ضد روسيا".

وأضاف أنها ستدرس أيضا شروط الدفع بالروبل وعملات وطنية أخرى مع الدول الصديقة التي لم يذكرها بالاسم، لكن من المعتقد أنها تشمل الصين والهند.

وستكون المجموعة، التي سيرأسها المستشار الرئاسي ماكسيم أوريشكين وتضم مسؤولين كبارا مثل محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، مكلفة أيضا بإيجاد إجراءات لتقليل المخاطر المرتبطة بتجميد حوالي نصف الاحتياطيات الأجنبية لروسيا البالغة 640 مليار دولار.

وفرضت الدول الغربية عقوبات شاملة ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وتفرض روسيا عقوبات مضادة ووافقت على قائمة لدول "غير صديقة" تضم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.