تجارة الصين الخارجية تسجل 1.98 تريليون دولار في 4 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية اليوم الاثنين، أن إجمالي حجم الواردات والصادرات زاد بنسبة 7.9% على أساس سنوي إلى 12.58 تريليون يوان في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022.

ووفقا للهيئة، فإن إجمالي حجم التجارة الخارجية لهذه الفترة بلغ 1.98 تريليون دولار أميركي، بزيادة 10.1% على أساس سنوي.

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وأشارت البيانات إلى أنه في الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، نمت الصادرات 10.3% على أساس سنوي إلى 6.97 تريليون يوان، في حين ارتفعت الواردات 5% إلى 5.61 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض تجاري بلغ 1.36 تريليون يوان.

وفي أبريل وحده، زاد حجم التجارة الخارجية للصين بمقدار 0.1% على أساس سنوي إلى 3.16 تريليون يوان، مع زيادة الصادرات 1.9% على أساس سنوي، وانخفاض الواردات بنسبة 2% عن العام الماضي.