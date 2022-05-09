اقتصاد دبي
حكومة دبي تؤسس مكتبا لإدارة الدين العام وتعين رئيسا تنفيذيا له
سيدير محفظة الدين العام وسيتولى توفير الاحتياجات التمويلية الحكومية
قالت حكومة دبي، اليوم الاثنين، إنها أسست مكتباً لإدارة الدين العام، وعينت راشد علي بن عبود الفلاسي رئيسا تنفيذيا له.
وذكرت الحكومة في بيان، أن المكتب سيدير محفظة الدين العام وسيتولى توفير الاحتياجات التمويلية الحكومية.
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يذكر أن وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع البنك المركزي الإماراتي، أعلنت عن إصدار سندات خزينة حكومية "T BONDS" بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف تطوير سوق السندات المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط.
وكانت الحكومة الإماراتية جمعت 4 مليارات دولار من أول بيع لدين سيادي على مستوى الدولة في أسواق رأس المال، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 22 مليار دولار.
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