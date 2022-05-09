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صادرات الصين تتجاوز التوقعات.. وترتفع 3.9% في أبريل على أساس سنوي

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صادرات الصين
كان من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 3% الشهر الماضي بعد أن تراجعت0.1% خلال مارس
اقتصاد الصين

صادرات الصين تتجاوز التوقعات.. وترتفع 3.9% في أبريل على أساس سنوي

مع فائض تجاري بلغ أكثر من 51 مليار دولار الشهر الماضي

بكين - رويترز

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أظهرت بيانات جمركية اليوم الاثنين، أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 3.9‭ ‬% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، بينما ظلت الواردات دون تغيير.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز"، ارتفاع الصادرات 3.2% بعد زيادة 14.7% في مارس.

كما كان من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 3% بعد أن تراجعت بنسبة 0.1% في الشهر السابق.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره 51.12 مليار دولار في أبريل 2022، مقابل توقعات بفائض قدره 50.65 مليار دولار في الاستطلاع.

بينما سجلت البلاد فائضا قدره 47.38 مليار دولار في مارس.

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