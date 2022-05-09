صادرات الصين تتجاوز التوقعات.. وترتفع 3.9% في أبريل على أساس سنوي

أظهرت بيانات جمركية اليوم الاثنين، أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 3.9‭ ‬% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، بينما ظلت الواردات دون تغيير.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز"، ارتفاع الصادرات 3.2% بعد زيادة 14.7% في مارس.

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كما كان من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 3% بعد أن تراجعت بنسبة 0.1% في الشهر السابق.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره 51.12 مليار دولار في أبريل 2022، مقابل توقعات بفائض قدره 50.65 مليار دولار في الاستطلاع.

بينما سجلت البلاد فائضا قدره 47.38 مليار دولار في مارس.