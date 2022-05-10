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البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنحو الثلث خلال 2022

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البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتمويل
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتمويل
روسيا و أوكرانيا

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنحو الثلث خلال 2022

أكد أن إنتاجها سيتناقص بنسبة 30% جراء الحرب

دبي - العربية.نت

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قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنحو الثلث خلال العام 2022.

وأضاف أن إنتاج أوكرانيا سيتناقص بنسبة 30% خلال هذا العام بسبب الحرب التي تشنها روسيا عليها.

وكان صندوق النقد الدولي، ذكر في تقرير نشره مؤخرا، أن اقتصاد أوكرانيا من المتوقع أن ينكمش بنسبة 10% في 2022 بسبب الهجوم الروسي، لكن التوقعات قد تتدهور بشكل حاد إذا استمرت الحرب لفترة أطول.

وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا لديها فجوة في التمويل الخارجي قدرها 4.8 مليار دولار، لكن حاجاتها التمويلية من المتوقع أن تتزايد وستحتاج إلى تمويل إضافي كبير بشروط ميسرة.

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