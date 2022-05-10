بايدن: التضخم هو أكبر تحد اقتصادي نواجهه

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن التضخم هو أكبر تحد اقتصادي نواجهه.

وأضاف بايدن، أن التضخم في أميركا خارج عن سيطرتنا ولكننا نحاول مواجهته.

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وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.5% للسنة المنتهية في مارس، وهو معدل لم يظهر منذ ديسمبر من عام 1981، لذا فقد تفكك البنك المركزي مع مصطلح "مؤقت" ووجه أنظاره إلى مصطلح جديد وهو الترسيخ.

وأعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي القليل جدًا من التوجيهات بشكل عام حول المدة التي يتوقعون أن تستغرقها زيادات الفائدة لخفض التضخم. وقال باول: "إنها بيئة صعبة للغاية أن تحاول إعطاء توجيهات مسبقة قبل 60 أو 90 يومًا.. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث في الاقتصاد وحول العالم".

ولا يوجد شيء يكرهه المستثمرون أكثر من حالة عدم اليقين، وبما أن الأسعار المتزايدة تضرب الأسواق الأميركية، فإنهم يريدون المزيد من التوجيه.

ويريد الأميركيون، الذين تضرروا بشدة من ارتفاع أسعار الغاز والغذاء، أن يعرفوا أيضا متى يمكنهم أخيرا الشعور ببعض الراحة، خاصةً إذا كانت زيادة أسعار الفائدة الفيدرالية تخاطر بجر الاقتصاد إلى الركود.

وقبل أيام، وبعد أن أعلن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة لمكافحة التضخم، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن "مهمتنا هي التأكد من أن التضخم بهذه الطبيعة المرتفعة غير السارة لا يترسخ في الاقتصاد".

ومن غير الواضح كيف يبدو التضخم الراسخ بالضبط أو كيف سنعرف ما إذا كنا قد وصلنا إليه.