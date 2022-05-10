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حساب المواطن: 1.8 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن شهر مايو

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اقتصاد السعودية

حساب المواطن: 1.8 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن شهر مايو

لعدد 10.2 مليون مستفيد وتابع

دبي - العربية.نت

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أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الثلاثاء، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال.

وذكر البرنامج في بيان، أنه بذلك يصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 118 مليار ريال منها 1.27 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 124 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44%، وشكل الذكـور المستقلين 56%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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