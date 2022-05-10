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وزير الطاقة السعودي: نفاد الطاقة الفائضة واقع قائم وعلى العالم العمل بشكل مشترك

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وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
طاقة

وزير الطاقة السعودي: نفاد الطاقة الفائضة واقع قائم وعلى العالم العمل بشكل مشترك

تساءل: لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على أسعار الوقود؟

رويترز، العربية.نت

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أبدى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريحات، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر العالمي للمرافق المنعقد في أبوظبي، قلقه إزاء نظام الطاقة القائم اليوم، قائلاً إن العالم بحاجة إلى العمل بشكل جماعي ومسؤول.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن العالم بحاجة إلى الانتباه لواقع قائم يتمثل في نفاد قدرات إنتاج الطاقة الفائضة على جميع المستويات.

وتساءل: "لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على أسعار البنزين أو الديزل أو غيرهما؟".

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وفي تصريحات له أمس، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين، تبلغ نحو 60% في بعض الحالات، بسبب نقص طاقة التكرير.

يذكر أن المؤتمر العالمي للمرافق يقدم منصة استثنائية للجهات الفاعلة في قطاعي الطاقة والمياه على مستوى العالم، لبحث التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر على مستويات الطلب المستقبلية على إمدادات المياه ومصادر الطاقة عالمياً، وسط حضور دولي واسع من قادة وخبراء القطاع.

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