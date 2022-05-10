أوكرانيا: لسنا بحاجة لعقوبات جديدة على روسيا تخلو من حظر النفط

أكد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا ليست في حاجة لحزمة عقوبات سادسة على روسيا تخلو من حظر النفط.

وكانت المفوضية الأوروبية، كشفت الأسبوع الماضي عن حزمة عقوبات جديدة على روسيا تتضمن حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام واستبعاد بنوك روسية من نظام سويفت الدولي، كما اقترحت إطلاق حزمة مساعدة لتعافي أوكرانيا.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد الأوروبي ستوقف استيراد النفط ومنتجات التكرير الروسية، وذلك ضمن حزمة سادسة مقترحة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.

من جهته، توقع وزير بالحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لحظر النفط الروسي خلال هذا الأسبوع.