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"الزكاة والضريبة" السعودية تدعو إلى تقديم إقرارات "الانتقائية" قبل هذا التاريخ

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية مناسبة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية
اقتصاد السعودية

"الزكاة والضريبة" السعودية تدعو إلى تقديم إقرارات "الانتقائية" قبل هذا التاريخ

تجنباً لغرامة التخلف بواقع 5% من قيمة الضريبة

دبي - العربية.نت

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي مارس وأبريل الماضيين، وذلك في 15 من مايو الجاري كحد أقصى، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

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كما دعت "الزكاة والضريبة والجمارك"، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "إسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تُعَد واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

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