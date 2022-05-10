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"هدف" يتعاون مع "الطيران المدني" لدعم توظيف السعوديين في مهن النقل الجوي

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السعودية صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف
شعار صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف
اقتصاد السعودية

"هدف" يتعاون مع "الطيران المدني" لدعم توظيف السعوديين في مهن النقل الجوي

من أجل رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل

دبي - العربية.نت

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، مذكرة تعاون، لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في المهن المرتبطة بالنقل الجوي وتعزيز فرص توظيفهم واستدامتهم في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وبحسب بيان لصندوق "هدف"، اليوم الثلاثاء، فإن مذكرة التعاون تهدف إلى تعزيز وتوحيد جهود توطين الكوادر الوطنية في مهن النقل الجوي، وإطلاق مبادرات مشتركة وبرامج تدريبية نوعية لتمكين وتأهيل ودعم السعوديين والسعوديات العاملين في مختلف منشآت القطاع الخاص العاملة في مجالات الطيران المدني، من أجل رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل واستقرارهم الوظيفي.

وبموجب مذكرة التعاون سيعمل الطرفين على تعزيز العلاقة مع منشآت القطاع الخاص من خلال عقد ورش عمل للتعرف على احتياجات القطاع وللتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين مهن قطاع النقل الجوي وكذلك عقد اللقاءات الوظيفية الدورية لتحقيق الاستفادة الأمثل من برامج الصندوق.

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كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل يضم مختصين لتفعيل مجالات التعاون على أن يتولى فريق العمل تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل ومراحل التنفيذ.

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