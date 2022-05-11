البنك الدولي
إصابة رئيس البنك الدولي بـ"كوفيد-19"
وفق رسالة داخلية أرسلها مالباس إلى موظفيه
أظهرت رسالة داخلية من ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إلى موظفيه أن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19.
وأظهرت الرسالة، اليوم الأربعاء، أن مالباس، الذي حصل على جرعات تطعيم كاملة، يعاني من أعراض خفيفة ويعمل من المنزل.
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