.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إصابة رئيس البنك الدولي بـ"كوفيد-19"

  • الخط
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
البنك الدولي

إصابة رئيس البنك الدولي بـ"كوفيد-19"

وفق رسالة داخلية أرسلها مالباس إلى موظفيه

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت رسالة داخلية من ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إلى موظفيه أن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19.

وأظهرت الرسالة، اليوم الأربعاء، أن مالباس، الذي حصل على جرعات تطعيم كاملة، يعاني من أعراض خفيفة ويعمل من المنزل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتهاك جديد.. قصف إيراني لقرية في كردستان العراق انتهاك جديد.. قصف إيراني لقرية في كردستان العراق
اكتشف المزيد