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كبرى الشركات الأميركية تستكشف فرص توسيع أعمالها في السعودية

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خلال لقاء الوفد السعودي في غرفة التجارة الأميركية (واس)

كبرى الشركات الأميركية تستكشف فرص توسيع أعمالها في السعودية

المملكة استعرضت الفرص الاستثمارية في مجالات التقنية والفضاء والابتكار

دبي - العربية.نت

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استعرض وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس الثلاثاء بغرفة التجارة الأمريكية "USCC"، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وعدد من تنفيذي كبرى الشركات الأميركية، في مجالات التقنية والفضاء والبحث والتطوير والابتكار، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما استعرض السواحة، المميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كمنصة رقمية ولوجستية ومحور لربط القارات، إضافة إلى الممكنات في المجالات المعنية، وذلك بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الابتكار بين المملكة والولايات المتحدة، وبناء شراكات بين قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والبحث والتطوير والابتكار، والتي تتيح فتح قنوات فعّالة لتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والمهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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