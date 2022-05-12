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أوكرانيا تنتهي من زراعة 76% من محاصيل الربيع بأقل 4 ملايين هكتار عن 2021

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حقول القمح في أوكرانيا (شترستوك)
حقول القمح في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تنتهي من زراعة 76% من محاصيل الربيع بأقل 4 ملايين هكتار عن 2021

المزارعون زرعوا 188 ألف هكتار من قمح الربيع

كييف – رويترز

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قال اتحاد تجار الحبوب الأوكراني اليوم الخميس، نقلا عن بيانات رسمية، إن المزارعين الأوكرانيين زرعوا 8.7 مليون هكتار بمحاصيل الربيع لعام 2022، أي أقل بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأضاف الاتحاد أن أوكرانيا تخطط لزراعة 11.45 مليون هكتار من حبوب الربيع هذا العام، أي أقل بما يتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين هكتار عن عام 2021 بسبب الغزو الروسي.

وتظهر البيانات الرسمية أن المزارعين زرعوا 188 ألف هكتار من قمح الربيع و918 ألف هكتار من شعير الربيع و3.239 مليون هكتار من الذرة وبعض السلع الأخرى.

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كما توضح البيانات أن المساحة المزروعة بقمح الربيع يمكن أن تبلغ 190 ألف هكتار إجمالا إضافة إلى 900 ألف هكتار من شعير الربيع و3.9 مليون هكتار من الذرة.

ولم تقدم وزارة الزراعة أي توقعات بشأن محصول الحبوب لعام 2022.

وقالت إن المساحة المزروعة قد تنخفض 20% هذا العام بسبب القتال مع القوات الروسية في العديد من المناطق.

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