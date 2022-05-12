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سويسرا تقول إنها جمدت أصولاً روسية تقدر بنحو 6 مليارات يورو

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يخت الملياردير الروسي
يخت روسي تمت مصادرته سابقا وفقا للعقوبات
روسيا و أوكرانيا

سويسرا تقول إنها جمدت أصولاً روسية تقدر بنحو 6 مليارات يورو

قيمة ما تم تجميده حتى الآن يصل إلى 15 مليار يورو

دبي - العربية.نت

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أعلنت سويسرا قيامها بتجميد أصول روسية تقدر بنحو 6 مليارات يورو.

وترفع هذه الدفعة من الأموال الروسية المجمدة قيمة الأصول التي قامت سويسرا بتجميدها إلى أكثر من 15 مليار يورو.

وفي 27 أبريل الماضي، كشفت صحيفة "نويه تسورشر تسايتونج" عن مصادر، ارتفاع حجم الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات التي اعتمدتها سويسرا إلى نحو 9 مليارات فرنك سويسري، أو ما يعادل 9.2 مليار يورو.

وهذا يزيد بنحو 1.5 مليار فرنك سويسري، أو 1.55 مليار دولار عما أعلنته السلطات السويسرية في 7 أبريل/نيسان.

وتعتبر هذه العقوبات انحرافا حادا عن تقاليد البلاد الحيادي، حيث اعتمدت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الروس المتورطين في العمليات العسكرية التي شنتها موسكو على أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها شنت "عملية عسكرية خاصة" لتجريد أوكرانيا من السلاح، فيما ترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك على أنه ذريعة كاذبة لحرب راح ضحيتها الآلاف واقتلعت من جذورها ربع سكان أوكرانيا.

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