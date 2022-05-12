وزير المالية البريطاني يناقش فرض ضرائب على شركات الطاقة 

قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، إنه كان يناقش فكرة فرض ضرائب على أرباح شركات النفط والغاز، وذلك لجمع أموال لازمة لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف سوناك، أن ارتفاع الأسعار أدى لتحقيق هذه الشركات أرباحا مرتفعة جدا.

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وشدد على عدم وجود خيارات أخرى إذا لم تقدم هذه الشركات استثمارات كبيرة قريبا في بريطانيا.