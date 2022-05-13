إيلون ماسك: صفقة "تويتر" معلقة مؤقتاً بسبب الحسابات الوهمية 

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن صفقة شراء تويتر معلقة مؤقتا بسبب الحسابات الوهمية.

وقدرت شركة تويتر أن الحسابات الزائفة أو البريد العشوائي مثلت أقل من 5% من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم خلال الربع الأول.

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وكان لدى شركة التواصل الاجتماعي 229 مليون مستخدم تم تقديم إعلانات لهم في الربع الأول.

وجاء هذا الكشف بعد أيام من نشر ماسك، الذي وقع صفقة لشراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار ، تغريدة قال فيها إن "إحدى أولوياته ستكون إزالة "spam bots" من المنصة.