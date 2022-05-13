قناة السويس تكشف عن مشروعات للهيدروجين الأخضر في السخنة بـ 10 مليارات دولار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة وقعت 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.

وكشفت المنطقة في بيان عن أطراف مذكرات التفاهم وكذلك الاستثمارات والطاقة الإنتاجية لكل مشروع، وموقع المشروعات حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة السخنة بأن تكون مركزاً إقليمياً رائداً في صناعات الهيدروجين الأخضر، تزامناً مع التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة.

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وأوضحت أن توقيع المذكرات خلال مارس وإبريل ومايو 2022، مع شركات عالمية، منها سكاتك النرويجية وتحالف أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر الإماراتية" وحسن علام للمرافق وتحالف توتال إيرن الفرنسية وإنارة كابيتال المصرية وميرسك الدنماركية وتحالف EDF الفرنسي وزيرو ويست المصرية وأميا باور الإماراتية، وجميعها شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما كشف البيان عن استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة والتي ستبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، في حال تنفيذ تلك العقود وتوافق الهيئة والشركات على دراسات الجدوى.

وتستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعات في مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، ويتم الاستعداد حالياً لإقامة هذه المشروعات بالسخنة، لجاهزيتها كمنطقة صناعية فضلاً عن قربها لميناء السخنة أكبر موانئ البحر الأحمر، وما تشهده الميناء من أعمال تطوير ضخمة تؤهله لاستقطاب العديد من الاستثمارات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.