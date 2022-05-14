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المغرب يتوقع انخفاض إنتاج الحبوب 69% هذا العام بسبب الجفاف

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محصول من القمح
محصول من القمح
اقتصاد المغرب

المغرب يتوقع انخفاض إنتاج الحبوب 69% هذا العام بسبب الجفاف

محصول القمح اللين في المغرب سيبلغ 1.76 مليون طن

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الزراعة المغربية، إنها تتوقع حصاد 3.2 مليون طن من الحبوب في 2022، بانخفاض 69% عن العام الماضي، بسبب الجفاف.

وذكرت الوزارة في بيان أن محصول القمح اللين سيبلغ 1.76 مليون طن، والصلد 0.75 مليون طن، والشعير 0.69 مليون طن، وفق رويترز.

وحذر مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا من أن ملايين الأطنان من الحبوب عالقة في أوكرانيا، بسبب إغلاق الموانئ البحرية جراء العمل العسكري الروسي.

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قال مارتن فريك إن حوالي 4.5 مليون طن من الحبوب في حاويات في الموانئ الأوكرانية، لا يمكن نقلها بسبب الطرق البحرية غير الآمنة أو المحتلة، والتي تم وضع ألغام في بعضها، وكذلك الموانئ التي يتعذر الوصول إليها.

ويعتمد العديد من البلدان في شمال إفريقيا على وجه الخصوص، على قمح منخفض التكلفة من أوكرانيا، لتوفير الغذاء الأساسي.

وتعتبر أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي القمح في العالم، بالإضافة إلى كونها منتجًا رئيسيًا للذرة. وتم حصاد حوالي 30 مليون طن من الذرة وحوالي 25 مليون طن من القمح في البلاد في العام 2020، وفقًا للأمم المتحدة

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